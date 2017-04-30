Ladik'ten Kısa Kısa

SAMSUN ((AA) - Ladik Belediyesi, Akpınar Fen Lisesi ve Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yol yapım ve parke taşı döşeme çalışmaları ile çevre düzenlemesi yapıyor.



Ladik Belediye Başkanı Selim Özbalcı, ilçe merkezi dışında bulunan Akpınar Fen Lisesi ile Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yol yapım ve çevre düzenleme çalışmalarını inceleyerek görevlilerden bilgi aldı.



Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerce okul yollarının tesviye edilmesinin ardından parke taşı ve bordür kaplama çalışmalarına başladıklarını söyleyen Özbalcı, "Çocuklarımız, öğrencilerimiz bizim geleceğimizin teminatıdır. Ülkemizin geleceği onların yetişmesine ve alacağı eğitime bağlı. Belediye olarak bu gençlerimizin sağlıklı eğitim almalarına önem veriyoruz. Öğrencilerimize daha güzel ve temiz ortamda eğitim verilmesini temin etmek öncelikli hedefimiz içerisindedir. Bu noktada Akpınar'daki okullarımızın yolları ekiplerimiz tarafından parke taşı döşenip, bordür ile kaplanıyor. Akpınar eğitim yerleşkesini kirden, tozdan kurtararak, sağlıklı ve daha rahat bir eğitim ortamı oluşturuyoruz." dedi.



Okulların yol ve çevre düzenlemesine verdikleri destekten dolayı Ladik İlçe Milli Eğitim Müdürü Aykan Sancı ve okul müdürleri Özbalcı'ya teşekkür etti.



Ladik'te otla mücadele



Ladik Ziraat Odası Başkanı İmdat Demir, kültür bitkileri içinde istenmeyen yabancı otların buğday ve arpa veriminde önemli miktarda verim kaybına neden olduğunu belirterek yabancı otla mücadele edilmesi gerektiğini söyledi.



Buğday ve arpa ekili arazilerden daha verimli ürün alınabilmesi için yabancı otla mücadelenin önemine işaret eden Demir, buğday ve arpa ekili arazilerdeki yabancı otun, üründe yüzde 20-30 verim kaybına neden olduğuna işaret etti.



Yabancı otların verim kaybı yanında, ürün, un kalitesinin düşmesi, tohumluk değeri gibi dolaylı zararlarının da olduğunu vurgulayan Demir, "Hububat ekili arazilerde ilaçlama önemlidir. Yabancı ot mücadelesi buğdayın kardeşlenmeyi bitirip, sapa kalkmadan önceki zamanında yapılmalıdır. Bu devrede buğdaylar 15 - 20 santimetre boyunda olur. Yine ilaçlamada hava sıcaklığının 8 - 10 derece arasında olduğu, rüzgarsız ve yağışsız havada yapılması gerekir." dedi.



Demir, zirai mücadele dolayısıyla arıcı ve hayvan yetiştiricilerinin tedbirli olması gerektiğini de kaydetti.