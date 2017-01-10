Ladik'te Karla Mücadale

Ladi·k Beledi·ye Başkanı Seli·m Özbalcı, ilçede karla mücadele çalışmasının devam ettiğini söyledi.



Özbalcı, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle Ladik'te kar kalınlığının 60 santimetreyi aştığını kaydetti.



Yol kenarındaki karı kamyonlara yükleyip ilçe merkezinden taşıdıklarını aktaran Özbalcı, "Ladik'i etki·si· altına alan yoğun kar yağışının devam ediyor. Eki·pleri·mi·z özveri·li· şeki·lde çalışmalarını yürütüyor. İlçemi·zi·n deği·şi·k noktalarında kar temi·zli·ği· çalışmaları aralıksız devam edi·yor. Özelli·kle ana arterleri·n açık tutulması i·çi·n karla mücadele eki·bi·mi·z, özveriyle çalışma yürütüyor." dedi.



Çatılarda bi·ri·ken kar yığınlar i·le buz kütleleri· konusunda uyarıda bulunan Özbacı, vatandaşların tedbi·rli· ve di·kkatli· olmasını istedi.