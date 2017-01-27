Ladik'te Asker Uğurlama Töreni

Ladik Belediyesince vatani görevini yapmak üzere askere gidecek gençler için uğurlama töreni düzenlendi



Ladik Belediye düğün salonunda gerçekleştirilen etkinliğe, Belediye Başkanı Selim Özbalcı, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Onur Türkyılmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Aykan Sancı, Belediye Başkan Yardımcısı Seyitahmet Sulubey, AK Parti Ladik İlçe Başkanı Fikret Baştan, mahalle ve köy muhtarları, askere gidecek gençlerin aileleri katıldı.



Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, vatani görevini sürdüren ve göreve yeni başlayacak askerler için dua edildi. Daha sonra vatani görevini yapmaya hazırlanan 20 yaşındaki gençlerin ellerine asker kınası yakıldı, Başkan Özbalcı ve beraberindekiler, asker adaylarına malzeme çantası, Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı hediye etti.



Başkan Özbalcı, yaptığı konuşmada, asker uğurlama töreninin Türk milletinin geleneklerinde önemli bir yer tuttuğunu belirterek, dünyanın hiçbir ülkesinde askerlik çağına gelmiş gençler için eğlenerek askere gönderme adeti olmadığına dikkati çekti.



"Belediye olarak geleneklerimizin yaşatılması ve devamlılığı adına askere gidecek gençlerimize de moral ve motivasyon sağlamak amacıyla bu programı gerçekleştirdik" diyen Özbalcı, "Asker adaylarımız bu törenle 'Mehmetçik' olmanın manevi duygusunu birliklerine teslim olmadan önce bizlerle birlikte tadacaklar. Her Türk genci için onur vesilesi olan askerlik görevini sizler de yerine getirmenin gururunu yaşayacaksınız. Biz görevimizi yaptık, şimdi sıra sizde. Gönülleriniz de vatan, millet, namus ve bayrak aşkıyla bize atalarımızdan emanet olan bu kutsal vatana hizmet etmek, bölünmez bütünlüğümüzü korumak ve gerektiğinde uğrunda kanınızı, canınızı vermek için bu kutsal görevi yerine getireceksiniz. Bu vatan sizlere emanet." ifadelerini kullandı.



Etkinlik, gençlerin müzik eşliğinde eğlenmesinin ardından sona erdi.