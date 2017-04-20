Ladik Hamamayağı Kaplıca Tesisleri

Ladik ilçesinde yeni yapılacak Hamamayağı Kaplıca Tesisileri'nin temeli atıldı.



Ladik Belediye Başkanı Selim Özbalcı, temel atma töreninde yaptığı konuşmada, suyunun içerdiği mineraller bakımından dünyanın ünlü kaplıcaları arasında yer alan tesisin 10 milyon liraya mal olacağını söyledi.



Yapılacak tesis içinde Türk hamamı, termal su ve tatlı su havuzları, jakuzi, restoran, spor salonu, sauna, buhar odası, masaj salonları ve toplantı salonları gibi bölümler olacağını belirten Özbalcı şöyle devam etti:



"Tesisimiz 5 yıldızlı bir konfora sahip olacak. Hamamayağı yenilenen yüzüyle Ladik'e de büyük bir hareketlilik kazandıracak ve ilçemize büyük bir güç katacak. Birçok hastalığa şifa veren sıcak suyumuzu böylelikle en iyi şekilde değerlendirmiş olacağız. Proje tamamlandığında Ladik dev bir tesise kavuşmuş olacak. İlçemize şimdiden hayırlı olsun."



Tesisin işletmesini üstlenen firmanın sahibi Zafer Dilmen de tesisin sadece Ladik'in değil, Türkiye'nin gözde termal otellerinden biri olacağını belirtti.



Konuşmaların ardından inşaatın temeli atıldı.