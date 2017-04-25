Ladiesthatux-İstanbul Geri Dönüyor

So tell the boys, the girls are back in town : )Uzun bir aradan sonra LadiesthatUX-İstanbul yeniden faaliyetlerine başlıyor.

Ladiesthatux-İstanbul Geri Dönüyor

So tell the boys, the girls are back in town : )

Uzun bir aradan sonra LadiesthatUX-İstanbul yeniden faaliyetlerine başlıyor. Bu kapsamda hem bizi özleyenlerle hasret gidermek hem de bizimle yeni tanışacak kadınlarla bir araya gelmek üzere bir yıllık bir aradan sonraki ilk buluşmamızı gerçekleştiriyoruz.

Program:

19: 00-19: 15 LadiesThatUX-İstanbul ekibi

19: 20-19: 45 Yeni Nesil Habercilik/Habercilikte VR Teknolojisi (Eda Utku Kungör-Gizem Ünaler)

19: 45-20: 00 Soru&Cevap

20: 00-21: 00 Networking

Görüşmek üzere

LadiesthatUX-istanbul

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Fatih

Mekan : Noah

Mekan Adresi : Halaskargazi Mh. Kuyumcu İrfan Sk. No: 30 Nişantaşı Başlangıç Saati : 26.04.2017 18: 30: 00

Bitiş Saati : 26.04.2017 21: 00: 00

Kategori : LadiesthatUX-İstanbul Geri Dönüyor

Tür : Toplantı

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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