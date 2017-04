So tell the boys, the girls are back in town : )



Uzun bir aradan sonra LadiesthatUX-İstanbul yeniden faaliyetlerine başlıyor. Bu kapsamda hem bizi özleyenlerle hasret gidermek hem de bizimle yeni tanışacak kadınlarla bir araya gelmek üzere bir yıllık bir aradan sonraki ilk buluşmamızı gerçekleştiriyoruz.



Program:



19: 00-19: 15 LadiesThatUX-İstanbul ekibi



19: 20-19: 45 Yeni Nesil Habercilik/Habercilikte VR Teknolojisi (Eda Utku Kungör-Gizem Ünaler)



19: 45-20: 00 Soru&Cevap



20: 00-21: 00 Networking



Görüşmek üzere



LadiesthatUX-istanbul



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Fatih



Mekan : Noah



Mekan Adresi : Halaskargazi Mh. Kuyumcu İrfan Sk. No: 30 Nişantaşı Başlangıç Saati : 26.04.2017 18: 30: 00



Bitiş Saati : 26.04.2017 21: 00: 00



Kategori : LadiesthatUX-İstanbul Geri Dönüyor



Tür : Toplantı



Ücretlimi? : Hayır