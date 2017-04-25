Ladiesthatux-İstanbul Geri Dönüyor
So tell the boys, the girls are back in town : )Uzun bir aradan sonra LadiesthatUX-İstanbul yeniden faaliyetlerine başlıyor.
So tell the boys, the girls are back in town : )
Uzun bir aradan sonra LadiesthatUX-İstanbul yeniden faaliyetlerine başlıyor. Bu kapsamda hem bizi özleyenlerle hasret gidermek hem de bizimle yeni tanışacak kadınlarla bir araya gelmek üzere bir yıllık bir aradan sonraki ilk buluşmamızı gerçekleştiriyoruz.
Program:
19: 00-19: 15 LadiesThatUX-İstanbul ekibi
19: 20-19: 45 Yeni Nesil Habercilik/Habercilikte VR Teknolojisi (Eda Utku Kungör-Gizem Ünaler)
19: 45-20: 00 Soru&Cevap
20: 00-21: 00 Networking
Görüşmek üzere
LadiesthatUX-istanbul
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Fatih
Mekan : Noah
Mekan Adresi : Halaskargazi Mh. Kuyumcu İrfan Sk. No: 30 Nişantaşı Başlangıç Saati : 26.04.2017 18: 30: 00
Bitiş Saati : 26.04.2017 21: 00: 00
Kategori : LadiesthatUX-İstanbul Geri Dönüyor
Tür : Toplantı
Ücretlimi? : Hayır