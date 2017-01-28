Lacina Traore'nin Menajerinden Beşiktaş Transfer Açıklaması

FutbolArena Dış Haberler - Ara transfer döneminde forvet arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta, CSKA Moskova'da kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Monaco'da olan Lacina Traore'nin ismi gündeme gelirken, golcü oyuncunun menajeri siyah beyazlılar hakkında açıklamada bulundu. Lacina Traore'nin menajeri Beşiktaş transfer haberlerini doğruladı



CSKA Moskova'da kiralık olarak forma giyen ve ara transfer döneminde ayrılması beklenen Lacina Traore hakkında futbolcunun menajeri Dmitry Selyuk, Rus basınında Sport Express'e açıklamalarda bulundu.



Lacina Traore'nin menajeri Dmitry Selyuk, "Teklifler var. 3-4 kulüp istiyor. Beşiktaş da bunlardan birisi. Bir istek geldiği doğru ve bunu saklamayacağım. Ancak Traore Beşiktaş'a gitmeyecek. Zira daha ciddi öneriler geldi bize. Onları değerlendirebiliriz ya da CSKA'da kalır, sezon sonu Monaco'ya döner." diye konuştu.



Beşiktaş Lacina Traore'yi mi transfer ediyor?



Hatırlanacağı üzere, CSKA Moskova'da forma giyen oyuncunun, siyah beyazlılara gelmeye sıcak baktığı ileri sürüldü.



Habertürk'te yer alan habere göre; CSKA'da da kiralık olarak oynayan Traore'nin bonservisini elinde bulunduran Monaco yetkilileri ile bir araya gelen Siyah-Beyazlı yöneticiler, yapılan ilk görüşmede masadan olumlu kalktı.



Rusya'da fazla şans bulamadığı için mutlu olmayan Fildişili oyuncunun ayrılmak istediği ve bu yüzden Beşiktaş'ta oynamaya sıcak baktığı öğrenildi.



