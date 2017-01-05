Laboratuvar Ortamında İnsan Midesine Ait Dokular Geliştirildi

Amerikalı bilim adamları, laboratuvar ortamında, insan midesine ait asit ve sindirim enzimleri üreten dokular geliştirdi.



Nature dergisinin internet sitesinde yayımlanan araştırma, Cincinnati Çocuk Hastanesi Tıp Merkezi'nde görevli araştırmacılar tarafından yürütüldü.



Bilim adamlarının, tüm hücre tiplerine dönüşebilen kök hücreleri kullandığı araştırmada, midenin korpus ve fundus bölümünden dokular geliştirdiği, ekibin iki yıl önce de hormon üretiminden sorumlu antrum bölümü dokularını laboratuvar ortamında büyüttüğü belirtildi.



Araştırma sırasında midenin oluşumu hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyen bilim adamlarının organın embriyodaki gelişiminin genetiğini incelemek için de farelerden faydalandı.



Bilim adamları bundan sonra hücre geliştirme yöntemiyle elde edilecek midenin fundus bölümüne benzer yapının, kronik gastrit, ülser ve mide kanserine yol açabilen helikobakter piloriye vereceği yanıtı keşfetmeyi planlıyor.



Mide rahatsızlıklarının dünyada milyonlarca kişiyi etkilediği, mide kanserinin, kanserle bağlantılı ölümlerin başlıca üçüncü nedeni olduğu belirtiliyor.