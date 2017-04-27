Giuseppe Verdi'nin belki de en çok sahnelenen operalarından biridir. Konusunu; birçok film, tiyatro eseri ve baleye uyarlanmış olan Kamelyalı Kadın'dan alır. Giuseppe Verdi'nin yaratıcılığının doruğunda olduğu ikinci yaratış dönemi içerisinde, 1853'de bestelediği eseridir. Etkinlikte bu eşsiz operanın en güzel bölümleri konu bütünlüğüne sadık kalınarak dekor ve kostüm ile sahnelenecektir.



Yer: Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi / Küçük Salon





Saat: 20.00



Solistler:



Nurdan Küçükekmekçi Soprano



Oğuz Çimen Tenor



Serhat Konukman Bariton



Demet Eytemiz Piyano





Rejisör: Yiğit Günsoy



Dekor, Kostüm Düzenleme: Gülden Sayıl



Dans: Altan Kılınç



Selin Tuncer





Bilet Fiyatı: 10 TL



Konserin bilet satışları 14 Nisan Cuma günü saat 10.00'da internet ve gişelerden başlayacaktır.



Gişeler:



AASSM: 0 232 293 38 31



İzmir Sanat: 0 232 293 40 49



ismet İnönü Sanat Merkezi: 0 232 293 46 04



aassm.org.tr



İrtibat için AASSM Halka İlişkiler: iletisim@aassm.org.tr



Detaylar :



İl : İzmir



İlce : Konak



Mekan : Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi



Mekan Adresi : Mithatpaşa Cad. No: 1087



Başlangıç Saati : 27.04.2017 20: 00: 00



Bitiş Saati : 27.04.2017 21: 00: 00



Kategori : La Traviata



Tür : Konser



Ücretlimi? : Hayır