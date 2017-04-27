La Traviata

Giuseppe Verdi'nin belki de en çok sahnelenen operalarından biridir.

La Traviata

Giuseppe Verdi'nin belki de en çok sahnelenen operalarından biridir. Konusunu; birçok film, tiyatro eseri ve baleye uyarlanmış olan Kamelyalı Kadın'dan alır. Giuseppe Verdi'nin yaratıcılığının doruğunda olduğu ikinci yaratış dönemi içerisinde, 1853'de bestelediği eseridir. Etkinlikte bu eşsiz operanın en güzel bölümleri konu bütünlüğüne sadık kalınarak dekor ve kostüm ile sahnelenecektir.

Yer:  Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi / Küçük Salon


Saat:  20.00

Solistler:  

Nurdan Küçükekmekçi       Soprano

Oğuz Çimen                     Tenor

Serhat Konukman             Bariton

Demet Eytemiz                 Piyano


Rejisör:  Yiğit Günsoy

Dekor, Kostüm Düzenleme: Gülden Sayıl

Dans:  Altan Kılınç

         Selin Tuncer


Bilet Fiyatı: 10 TL

Konserin bilet satışları 14 Nisan Cuma günü saat 10.00'da internet ve gişelerden başlayacaktır.

Gişeler:  

AASSM: 0 232 293 38 31

İzmir Sanat: 0 232 293 40 49

ismet İnönü Sanat Merkezi: 0 232 293 46 04

aassm.org.tr

İrtibat için AASSM Halka İlişkiler: iletisim@aassm.org.tr

Detaylar :

İl : İzmir

İlce : Konak

Mekan : Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi

Mekan Adresi : Mithatpaşa Cad. No: 1087

Başlangıç Saati : 27.04.2017 20: 00: 00

Bitiş Saati : 27.04.2017 21: 00: 00

Kategori : La Traviata

Tür : Konser

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Ahmed Adnan Saygun, En Güzel Bölüm, Adnan Saygun, Türk Lirası, La traviata, İsmet İnönü, İsmet Paşa, 14 Nisan, Bariton, Soprano