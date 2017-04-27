La Traviata
Giuseppe Verdi'nin belki de en çok sahnelenen operalarından biridir.
Giuseppe Verdi'nin belki de en çok sahnelenen operalarından biridir. Konusunu; birçok film, tiyatro eseri ve baleye uyarlanmış olan Kamelyalı Kadın'dan alır. Giuseppe Verdi'nin yaratıcılığının doruğunda olduğu ikinci yaratış dönemi içerisinde, 1853'de bestelediği eseridir. Etkinlikte bu eşsiz operanın en güzel bölümleri konu bütünlüğüne sadık kalınarak dekor ve kostüm ile sahnelenecektir.
Yer: Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi / Küçük Salon
Saat: 20.00
Solistler:
Nurdan Küçükekmekçi Soprano
Oğuz Çimen Tenor
Serhat Konukman Bariton
Demet Eytemiz Piyano
Rejisör: Yiğit Günsoy
Dekor, Kostüm Düzenleme: Gülden Sayıl
Dans: Altan Kılınç
Selin Tuncer
Bilet Fiyatı: 10 TL
Konserin bilet satışları 14 Nisan Cuma günü saat 10.00'da internet ve gişelerden başlayacaktır.
Gişeler:
AASSM: 0 232 293 38 31
İzmir Sanat: 0 232 293 40 49
ismet İnönü Sanat Merkezi: 0 232 293 46 04
aassm.org.tr
İrtibat için AASSM Halka İlişkiler: iletisim@aassm.org.tr
Detaylar :
İl : İzmir
İlce : Konak
Mekan : Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi
Mekan Adresi : Mithatpaşa Cad. No: 1087
Başlangıç Saati : 27.04.2017 20: 00: 00
Bitiş Saati : 27.04.2017 21: 00: 00
Kategori : La Traviata
Tür : Konser
Ücretlimi? : Hayır