La Bohème

Kuzey Amerika'nın en büyük klasik müzik organizasyonu olan The Metropolitan Opera, açıldığı günden bu yana dünyanın dört bir yanından gelen çok yaratıcı ve yetenekli sanatçılara, dansçılara, orkestralara ev sahipliği yapıyor.

La Bohème

Kuzey Amerika'nın en büyük klasik müzik organizasyonu olan The Metropolitan Opera, açıldığı günden bu yana dünyanın dört bir yanından gelen çok yaratıcı ve yetenekli sanatçılara, dansçılara, orkestralara ev sahipliği yapıyor. Mozart, Bizet, Verdi gibi dünyaca ünlü sanatçıların ölümsüz besteleriyle en seçkin gösteriler, Akmerkez CinemaPink'te New York'tan canlı yayınla opera severlerle buluşuyor.

Türkiye'de ilk olarak Akmerkez CinemaPink'te kullanılan Sony Digital Cinema 4K görüntü sistemi ve 36 surround speaker + 2 surround subwoofer ile 3 boyutlu ses deneyimi yaşatan Dolby Atmos ses sistemi eşliğinde, yenilenen sinema koltuklarının konforlu ortamı opera zevkinizi taçlandırıyor.

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Maltepe

Mekan : Etiler Akmerkez Cinemapink

Mekan Adresi : Nispetiye Cad. Akmerkez Ticaret Merkezi E3 Blok Kat 1 Etiler

Başlangıç Saati : 08.04.2017 21: 00: 00

Bitiş Saati : 08.04.2017 22: 30: 00

Kategori : La Bohème

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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