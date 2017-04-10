L'oréal'den Engel Tanımayan Proje

L'Oréal Türkiye, program kapsamında Tuzla'daki Vala Özel Eğitim Merkezi'nden mezun, zihinsel gelişimde yetersizliği olan genç kızların tedarikçi şirkette yer alan paketleme hattında istihdam edilmesini sağladı. "Güzellik Engel Tanımaz" isimli projede hedef, bu özel grup için istihdamı artırarak, zihinsel gelişim geriliği olan genç kızlara ve ailelerine umut olmak.

Toplumun dezavantajlı grupları için mesleki eğitim ve istihdam gibi özel projeler üreten L'Oréal Türkiye, sürdürülebilirlik çalışmalarına hızla devam ediyor. Bu kapsamda L'Oréal Türkiye, uzun süredir ambalajlama konusunda birlikte çalıştığı Repack Fason Ambalajlama şirketiyle özel bir projeye imza attı.

ÜRETİM HATTINA HIZ KATTILAR

L'Oréal'in projeye desteği ile başlayan pilot çalışma kapsamında zihinsel gelişim geriliği olan 6 genç kız, sadece L'Oreal ürünlerinin paketlendiği hatta çalışmaya başladı. Kısa sürede çalışma hayatına uyum sağlayan genç kızlar, neşeleri ve çalışma azimleriyle üretim hattındaki diğer çalışanların da gözbebeği oldu. L'Oréal Kurumsal İletişim Direktörü Filiz Ecet, Repack ile yaptıkları bu ortak proje ile ilgili olarak; "L'Oréal olarak tüm dünyada sürdürülebilir gelişimi şirket politikası olarak görüyor ve ihtiyacı olan grupları; mesleki eğitim olanağı yaratmak gibi çeşitli kurumsal sosyal sorumluluk programları ile destekliyoruz. Amacımız "Güzellik Engel Tanımaz" adını verdiğimiz projedeki bu genç kızlarla başlattığımız pilot çalışmayı daha da geliştirip istihdam sayısını arttırmak. Ancak diğer yandan da özellikle ambalajlama konusunda bu dezavantajlı grubun ne kadar başarılı olduğunu kanıtlayarak ambalaj sektörünü istihdam konusunda teşvik etmek" dedi.

Repack Genel Müdürü Deniz Kumru "Olabilecek herhangi bir yavaşlamayı önlemek için diğer çalışanlar da onların bulunduğu hatta daha dikkatli ve hızlı çalışıyorlar, bu üretim hattımızdaki hızımıza da olumlu yansıdı" diye konuştu.

