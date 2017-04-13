Kyme Antik Kenti'nde Kaçak Kazı Yapanlar Yakalandı

İzmir'in Aliağa ilçesinde kaçak kazı yapan şahıslara yönelik yapılan operasyon kapsamında 4 kişi kazı yaptıkları sırada jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.



İzmir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Bozköy Mahallesi Kyme Tarihi Antik Kenti kalıntıları içerisinde kalan Kale Tepe 1'inci derece sit alanında kaçak kazı yapıldığına yönelik gelen ihbar üzerine harekete geçti. Yaklaşık bir hafta boyunca kazı yapılan yerde gözetleme yapan ekipler bir hafta sonra kazı yapmak için gelen H.B., M.B., R.A. ve T. T.'yi kazı yaptıkları esnada suçüstü yakaladı. Kazı alanında yapılan incelemelerde şahısların 2 farklı alanda kazı yaptıkları tespit edilirken ve 3 adet çapa, 1 adet kürek, 1 testere ve 1 çift eldiven ele geçirildi. - İZMİR