KYME Antik Kent bölgesinde 400 kilo çöp toplandı



İZMİR - Özel bir kolej ve Deniz Temiz Derneği öncülüğünde KYME Antik Kent bölgesinde kıyı temizliği yapıldı. Toplanan 400 kilo çöp arasında ağırlıklı olarak; sigara izmaritleri, naylon poşetler, şişeler, brandalar ve lastik tekerlekler yer aldı. Etkinlik sonunda bir araya toplanan atıklar, daha sonra Aliağa Belediyesi ekiplerince kamyona yüklenerek atık toplama tesisine götürüldü.

Türkiye'de deniz ve kıyılarının korunup temiz tutulması yönünde önemli etkinlikler gerçekleştiren TURMEPA örnek bir sosyal sorumluluk projesine daha imza attı. Özel bir kolej ve TURMEPA öncülüğünde 100 kişilik grupla İzmir Aliağa'ya gelen çevreci vatandaşlar, KYME Antik Kent bölgesinde kıyı temizliği yaptı. Temizleme çalışmaları öncesinde kolej öğretmenleri KYME Antik Kent hakkında tarihi bilgiler verirken, Aliağa Belediyesi tarafından da katılımcılara çöp poşeti ve naylon eldiven dağıtıldı.

400 kilo çöp toplandı

Deniz Temiz Derneği (TURMEPA), TED Aliağa Koleji, Aliağa Belediyesi, İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi, Aliağa Amatör Balıkçılar ve Deniz Sporları Derneği koordinesinde yapılan etkinliğe katılan gönüllülerin yaklaşık 3 saat süren çalışmaları sonucunda 400 kilo çöp toplandı. Yaşar Üniversitesi'nden gelen gönüllülerinde destek verdiği etkinlikte KYME sahili pırıl pırıl bir görüntüye kavuşturuldu. Aynı zamanda öğrencilere tarih ve çevre bilinci de aşılandı. Etkinlik kapsamında toplanan çöpler arasında ağırlıklı olarak; sigara izmaritleri, naylon poşetler, şişeler, brandalar ve lastik tekerlekler yer aldı. Etkinlik sonunda bir araya toplanan atıklar, daha sonra Aliağa Belediyesi ekiplerince kamyona yüklenerek atık toplama tesisine götürüldü.

"Farkındalık oluşturmaya çalışacağız"

Geleneksel olarak düzenlenen kıyı temizleme faaliyetlerine havaların ısınmasıyla birlikte tekrar başladıklarını belirten TURMEPA Proje Koordinatörü Saygun Yörük, "KYME sahilinde özellikle katı atık olmak üzere genel bir temizleme çalışması yaptık. Çalışma yaptığımız alan yaklaşık 400 metrelik bir kıyı şeridi. Toplanan atıkların doğada kaybolma sürelerini irdeleyerek farkındalık oluşturmaya çalışacağız. Uygarlığın başlangıcı sayılabileceği bir yerde kirliliğin olmamasını istiyoruz" dedi. Aliağa'da 13 yıldır faaliyet gösteren ve 192 üyesi bulanan bir dernek olduklarını ifade eden ALDER Yönetim Kurulu Başkanı Naci Biçer ise, "Gönüllülük esasına göre deniz ve kıyı temizleme faaliyetlerinde bulunuyoruz. Kıyı temizliği dışında da Aliağa'daki okul ve sivil toplum kuruluşlarıyla beraber çeşitli sosyal sorumluluk projelerine imza atmayı hedefliyoruz" diye konuştu.