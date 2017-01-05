Kylie Jenner, Sevgilisi Tyga İle Meksika'da Tatil Kaçamağı Yaptı

Rapçi Tyga ve televizyon yıldızı Kylie Jenner Meksika'nın Nayarit eyaletinin ünlü tatil beldesi Punta Mita'da salı günü havuz başında başbaşa vakit geçirirken objektiflere takıldı.

TATİLİN TADINI ÇIKARIYORLAR

19 yaşındaki güzel yıldız siyah bikinisiyle erkek arkadaşı Tyga ile birlikte havuz keyfi yaparak tatilin tadını çıkardı. Ünlü çiftin, yılbaşı tatiline Tyga'nın dört yaşındaki oğlu King'in de eşlik ettiği objektiflere yansıdı. Film yapımcısı Joe Francis'in sahibi olduğu tatil yeri, Kardashian ailesinin gözde mekanlarından biri olarak biliniyor.

ARTIK KİŞİSEL PAYLAŞIMLAR YAPMAYACAK

Kylie Jenner, sevgilisi Tyga ile cinsel hayatlarına dair tartışma çıkaran paylaşımlardan sonra kendisine ait olan mobil uygulamadan 'kişisel iletiler' paylaşmama kararı aldı. Ünlü televizyon oyuncusu, salı gecesi Twitter hesabından takipçilerine artık kişisel yazılarını thekyliejenner.com'da kendisinin yazmayacağını bildiren iletiler paylaştı. Jenner, 27 yaşındaki rapçi sevgilisi Tyga ile ilişkisine dair 'çok kişisel' paylaşımları artık yapmayacağını vurguladı.

İşte ikilinin tatillerinden kareler;



