Kylie Jenner Estetik İddiasından Kurtulamıyor



Şu sıralar ailesiyle birlikte Kosta Rika'da tatil yapan Kylie Jenner'ın önceki akşam giydiği derin göğüs dekolteli elbise, estetik iddialarını yeniden gündeme getirdi.







Sosyal medyada paylaştığı fotoğrafta iri göğüsleri ile dikkati çeken 19 yaşındaki magazin yıldızı, "Estetik harikası değilim. İnsanlar, geçirdiğim sözde estetik ameliyatlarım hakkında konuşurken, yaşımı unutuyorlar. Bir insan 19 yıla ne kadar estetik ameliyatı sığdırabilir? Sadece dudaklarımda dolgu var" ifadelerini kullandı.