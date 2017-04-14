Kyk Yurdunda "Geçmişin İzleri" Sergisi

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Ankara İl Müdürlüğüne bağlı yurtta, milyonlarca yıllık fosillerin yer aldığı "Geçmişin İzleri" sergisi açıldı.



KYK'dan yapılan açıklamaya göre, Tabiat ve Kültür Varlıklarını Tanıtma Derneği tarafından Tahsin Banguoğlu Yurdu'nda açılan sergide, ABD, Çin, Lübnan, Almanya gibi dünyanın çeşitli bölgelerinde bulunan 43 parça bitki ve hayvan fosili yer aldı.



Kurum bünyesinde ilk kez açılan sergide, milyonlarca yıllık deniz lalesi, köpek balığı, ağustos böceği ile çınar tohumu fosilleri de bulunuyor.



Ayrıca 600 gözünün her birinde iki lens bulunan trilobit canlısı, burada ilk kez sergilendi.



Yurtlarda kalan öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği sergide en çok küçük sineklerin fosilleri dikkati çekti.