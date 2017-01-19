Kyk Tematik Kış Kampları Başlıyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK), yüksek öğrenim gören 81 ilden bin 500 genci, 11 şehirde düzenlenecek "KYK Tematik Kış Kampları"nda buluşturacak.



KYK'dan yapılan yazılı açıklamaya göre her şehirde bir temanın işleneceği kamplar, 23-27 Ocak'ta Bolu, Mersin, Denizli, Konya, Edirne, Hatay, Antalya, Rize, Muğla, Kahramanmaraş ve Yalova'da yapılacak.



Beş gün sürecek kamplarda gençler için alanında uzman isimlerin düzenleyeceği seminerlerin yanı sıra şehrin tarihi ve kültürel mekanlarının keşfedilmesini sağlayacak geziler, sinema gösterimleri ve birbirinden farklı sportif etkinlikler gerçekleştirilecek.



KYK Tematik Kış Kampları kapsamında Muğla'da, "Ar-Ge İnovasyon Kampı", Bolu'da "Sağlıklı Yaşam Kampı", Antalya'da "İletişim Kampı", Denizli'de "Hukuk Kampı", Yalova'da "Uluslararası İlişkiler Kampı", Rize'de "İlahiyat Kampı", Mersin'de "Psikoloji Kampı", Kahramanmaraş'ta "Edebiyat Kampı", Hatay'da "Gönül Coğrafyası Kampı", Konya'da "Yakın Tarih Kampı" ve Edirne'de "Türk-İslam Sanatları Kampı" programları uygulanacak.



Etkinliklerde, Türkiye'nin yakından tanıdığı birçok isim gençlerle deneyimlerini paylaşacak.