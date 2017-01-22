Kyk 'Tematik Kış Kampı' Adana'da Başlıyor

Okulların yarıyıl tatiline girmesiyle birlikte Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Genel Müdürlüğünce düzenlenecek olan KYK Adana 'Tematik Kış Kampı' 23 Ocak Pazartesi günü başlayacak.



Geçen sene düzenlenen 'Psikoloji' konulu kış kampının ardından bu sene Tematik Kış Kampının konusu 'Sağlıklı Yaşam' olacak. KYK Adana, çevre illerden gelecek olan 100'lerce KYK öğrencisini 'Sağlıklı Yaşam Kampında' bir araya getirecek.



KYK Adana İl Müdürü Abdülkerim Arıkan, "Sağlıklı Yaşam Kampı konulu Tematik Kış Kampımızda alanında uzman akademisyen ve yazarların vereceği seminer ve konferansların yanında, gezi programları ve söyleşilerden oluşan bir program öğrencilerimizi bekliyor. Yoğun bir sınav maratonunun ardından yarıyıl tatilinde çevre illerimizden gelecek olan öğrencilerimizi 'Sağlıklı Yaşam Kampımız' ile buluşturup tanışıp kaynaştırmak bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor" dedi.



Sarıçam Evliya Çelebi Konferans Salonunda açılışı yapılacak olan Sağlıklı Yaşam konulu Tematik Kış Kampı 23-27 Ocak tarihleri arasında gerçekleşecek. Kamp boyunca öğrencilere sağlık konusunda akademik seminerler ile tarihi ve kültürel mekanların keşfedileceği gezi programları düzenlenecek. Ayrıca vizyondaki sinema filmlerinin gösterimlerinin de yapılacağı birbirinden farklı sportif etkinlikler de gerçekleştirilecek. - ADANA