Kyk Öğrencileri Balon Futbolu ile Buluşturdu

Öğrencilerini Sosyal, kültürel ve sportif anlamda çeşitli faaliyetlerle buluşturmayı amaç edinen Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Erzincan İl Müdürlüğü, bu kez de Dünyada ve Türkiye'de hızla yayılan trendlerden biri olan balon futboluyla Erzincan Yurt Müdürlüğünde barınan öğrencilerini buluşturdu.



Vücudu kaplayan büyük ve sert plastik balon giyilen, beşer kişilik iki takım oyuncuları tarafından oynanan, futbol topunu rakip takımın kalesine göndermenin amaçlandığı balon futboluna KYK öğrencilerinin ilgisi büyük oldu. KYK Erzincan Yurt Müdürlüğü'nde barınan öğrenciler ilk kez balon futbolunu oynayarak stresten uzak, eğlenceli anlar yaşadılar.



KYK'lı kız öğrenciler, ilk kez tanıştıkları bu sporun keyfini doyasıya yaşadı. Gönüllerince bir birlerine faul yapan öğrenciler, spor salonunda rakip kaleye gol atmak için kıyasıya mücadele ettiler. Ders ve sınav stresinden biraz olsun uzaklaşan öğrenciler, hem spor yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını, hem de gönüllerince eğlendiklerini söylediler.



Düzenlenen etkinlik hakkında bilgi veren Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Erzincan İl Müdürü Fevzi Sarıçiçek, "Kurum olarak öğrencilerimize sosyal ve kültürel faaliyetleri mümkün olduğunca sıkça yaptırmaya çalışıyoruz. Bu şekilde kurumumuzda barınan öğrencilerimizin KYK'lı oldukları için mutlu ve memnun olmalarını, hayatlarının en dinamik zamanlarını keyifli geçirmelerini, eğlenirken öğrenmelerini amaçlıyoruz. Gezi etkinliklerimizde vardı. Bugün ülkemizde henüz yeni olan, şehrimizde de gayet ilgi gören balon futbolunu kız öğrencilerimizle buluşturmak istedik. Öğrencilerimizin sınav sonrası morallerini yükseltmek, onların enerjilerini boşaltmalarını sağlamak ve eğlenceli bir gün geçirmeleri için bugün bu etkinliği düzenlemiş bulunuyoruz. Öğrencilerimizin oldukça keyif aldığını, çok mutlu olduklarını görmekle birlikte onların bizim için çok özel ve kıymetli olduklarını, onlara hissettirmek, ailelerine, aile bireylerine ayrıca kendilerine bunu gösterebilmek adına böyle etkinlikleri düşünüyoruz ve gerçekleştiriyoruz. Bugün burada salon futbolu ile birlikte öğrencilerimizle güzel ve hoş bir gün geçiriyoruz." şeklinde konuştu.



İlk kez balon futbolu oynayan öğrenciler hallerinden oldukça memnun olduklarını, yorucu olmasına rağmen heyecan verici bir oyun olduğunu söylediler. - ERZİNCAN