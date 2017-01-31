Kyk'lı Gençlerden Hayvanlara Yem

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Erzincan İl Müdürlüğüne bağlı yurtlarda kalan öğrenciler yaban hayatındaki hayvanları unutmadılar.



Kar yağışı ve aşırı soğuklar nedeniyle doğal ortamda bulunan hayvanların aç kalmaması için duyarlılık gösteren KYK'lı öğrenciler doğaya yem ve yiyecek bıraktılar.



Erzincan merkezdeki Terzibaba Yurdu ile Kemaliye ilçesindeki O. Nuri Akın yurtlarında kalan yükseköğrenim öğrencileri yurt müdürleri ve personelin nezaretinde doğaya yem bıraktılar.



Türkiye genelindeki pek çok yurtla birlikte Erzincan'daki Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Erzincan İl Müdürlüğüne bağlı yurtlarda kalan öğrenciler; Halep Bizdendir yardım kampanyası başta olmak üzere Gönül Bağı projesi ve daha pek çok sosyal içerikli çalışmayla Erzincan'da birçok insana ulaştılar.



KYK Erzincan İl Müdürü Fevzi Sarıçiçek, öğrencilere duyarlılıklarından ötürü teşekkür ederek, "Merhamet etmesini bilmeyen merhamet bekleyemez. Bizler tüm dünyaya merhamet adlı bir çınar dikmiş milletin evlatlarıyız. Bu hasletimizi sadece insanlar için değil, her canlı için göstermişiz. Yurtlarımızda kalan öğrencilerin yaşadıkları çevreye, coğrafyaya ve hayata duyarsız kalmamaları adına hayatın kendisiyle karşılaşmalarını istiyoruz. Bizim dışımızdaki hayatı ve gerçeği de görmeleri derdindeyiz. Gençlerimizi hayata donanımlı, hassas ve duyarlı bireyler olarak göndermek istiyoruz. Bu bağlamda tabiata yem ve yiyecek bırakan gençlerimize, kıymetli yurt müdürlerime ve personelimize teşekkür ediyorum." dedi. - ERZİNCAN