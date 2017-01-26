Kyk İl Müdüründen Rektör Elmas'a Ziyaret

KYK Sakarya İl Müdürü Arif Özsoy ve beraberindeki yurt müdürleri Rektör Prof. Dr. Muzaffer Elmas'ı ziyaret etti.



Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Sakarya İl Müdürü Arif Özsoy ve yurt müdürleri, Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Elmas'ı makamında ziyaret etti. KYK'nın çalışmalarına her zaman destek verdiklerini belirten Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Elmas, "KYK'nın tüm çalışmalarına, Sakarya Üniversitesi olarak her zaman destek verdik ve bundan sonra da destek vermeye devam edeceğiz. Günümüzde eğitim öğretim, sınıf ortamından başlayıp 7/24 devam eden ve kafeler, kantinler, yurtlar da artık bir öğrenme ortamı. Eğitimin bu ortamlarda da devam etmesi için çeşitli çalışmalarda bulunuyoruz" dedi.



Öğrencinin üniversiteye geldiğinde birbiri ile etkileşim içerisinde olabileceği, ortak kültür oluşturabileceği ortak yaşam alanlarında bulunması amacıyla yurtlarda kalması gerektiğini konusuna değinen Rektör Elmas, "Yurtlarda çok farklı yerlerden gelen öğrencilerin bir arada bulunarak birbirleriyle tanışması, sosyal ilişki kurması bizim çok önemli. Çünkü eğitim sadece ders saatlerinde değil, diğer zamanlarda da devam ediyor" ifadelerini kullandı. Geleceğe yatırımın en önemli basamağını gençlerin oluşturduğunu belirten KYK Sakarya İl Müdürü Arif Özsoy, "Bu bilinçle devletimiz KYK yurtlarında kalan gençlerimize öncelikle; ekonomik, güvenli, yüksek standartlı, kaliteli barınma imkanı sunmaktadır. Barınma imkanıyla beraber eğitim, kültürel ve sportif alanlarda da çok sayıda açılım yapmakta ve gençlerimiz çok rahat bir şekilde bu imkanlardan ücretsiz yararlanmaktadır" diye konuştu. - SAKARYA