Kyk'dan 'Zoru Başaranlar' Konferansı

Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Muş İl Müdürlüğü tarafından 'Zoru Başaranlar' konulu konferans düzenlendi.



KYK erkek öğrenci yurdunda düzenlenen konferansa konuşmacı olarak katılan Vali Seddar Yavuz, üniversiteli gençlerle tecrübelerini paylaştı. Gençlere tavsiyelerde bulunan ve onlara kendilerini ırkçılık virüsüne teslim etmemelerini isteyen Vali Yavuz, "Bizler İslamiyet'in sancaktarlığını yapmış bir ümmetin evlatlarıyız. Türkler, Kürtler ve diğer Müslüman milletler arasındaki birliktelik, 1071'de Malazgirt Zaferiyle bir sözleşmeye bağlandı. Bu tarihten sonra İlahi Kelimetullah peşinde koşan bizler, bin yıldır bu topraklarda hakkı ve hukuku haykırmaya devam ettik. Bizler bin yıl hüküm süren bir imparatorluğun varisleriyiz. O nedenle kadim medeniyetimizde etnisite yoktur ve tarihsel sürecimizde sadece Müslim ve gayrimüslim ayrımı vardır. O nedenle her zaman söylediğim gibi bir kez daha söylüyorum, kendinizi ırkçılık virüsüne teslim etmeyin" dedi.



Kamu personeli alınırken hiç kimsenin etnik kökenine bakılmadığını dile getiren Vali Yavuz, "Devletimiz, ülkemizde yaşayan 79 milyon vatan evladını aynı gözle görüyor ve aynı şefkatle kucaklıyoruz. Vahyi esas alan, aklını kullanan ve medeniyet tasavvuru olan bir gençlik yetiştirmeyi şiar edinen ve kutlu davanın bir neferi olarak sizleri çok önemsiyor ve sizlere çok güveniyoruz. Sizlere sahip çıkılmadığında bilmediğiniz oyunların, oluşumların içine girdiğinizi ve hatta yaptığınızı maalesef hep beraber gördük. Bölücü terör örgütü ve onun legal görünümlü yandaşları; özgürlük ve özerklik söylemleri ve Kürtlerin azınlık olduğu iddiaları ile kandırdığı gençleri ölüme sürüklerken, kendi çocuklarını yurt dışında, özel üniversitelerde eğitime ve bale kurslarına gönderdiler" diye konuştu.



"Küresel güçler kapitalizm anlayışıyla milliyetçilik, ırkçılık ve mezhepçilik fikirlerini yaydılar" diyen Vali Yavuz, şöyle konuştu:



"Bu fitneden sonra İslam coğrafyasında kan ve gözyaşı hüküm sürdü. Akan kan ve gözyaşına dur diyecek yegane ülke Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir. Türkiye dün olduğu bugün de Kubbe-tül İslam olma özelliği ile dünyanın dört bir yanından mazlumların sığındığı tek ülkedir. Türkiye'nin kutlu yürüyüşünü ve küresel bir güç olma yolundaki ilerleyişini terör örgütleri aracılığıyla durdurmaya çalışanlar şunu iyi bilsinler ki; ümmete ve ümmetin son kalesi olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bekasına yönelik bu tür saldırılar bizi asla yolumuzdan döndüremeyecektir."



Gençlerden gelen soruları cevaplandıran Vali Yavuz, gençlerin sorunlarını da dinleyerek çözümünün takipçisi olacağını ifade etti.



Program toplu hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi. - MUŞ