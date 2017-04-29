Kyk'dan Gençlere Balkanlar Gezisi

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Kurumunca (KYK), Balkanlar'a gezi düzenlendi.



KYK'dan yapılan açıklamaya göre, KYK bünyesindeki yurtlarda kalan gençlere yönelik, Türkiye'nin tarihi ve kültürel zenginliklerini tanıtmak amacıyla birçok şehirde "Bir Günde Bin Yıl Tarih ve Medeniyet" temasıyla gezi organizasyonu gerçekleştirdi.



Aynı temayla gençleri, yurt dışındaki Osmanlı mirası ve ata yadigarı topraklarla buluşturmayı amaçlayan KYK tarafından Balkanlar gezisi düzenlendi.



Bugün başlayan ve 7 Mayıs'a kadar sürecek geziye 81 ilden, 81'i erkek, 81'i kız olmak üzere 162 öğrenci katılıyor.



Öğrenciler, yurtlarda düzenlenen eğitim, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere katılanlar arasından kura yolu ile belirlendi.



Gezi süresince Bulgaristan, Makedonya, Karadağ, Bosna-Hersek ve Sırbistan'daki tarihi ve kültürel mekanları ziyaret edecek öğrencilere, Balkanlar'daki Osmanlı mirasına ilişkin konferanslar da verilecek.



Edirne'de Prof. Dr. Tufan Gündüz, Makedonya'nın başkenti Üsküp'te tarihçi-yazar Yavuz Bahadıroğlu, Saraybosna'da da yazar Süleyman Gündüz KYK'lı gençlerle buluşacak.