Kyk'daki Faaliyetlere 1 Milyon 312 Bin Öğrenci Katıldı

Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunca (KYK), milli birlik ve kültür şuuruyla değer üreten, ülkenin geleceğini emanet edeceği gençlerin akademik gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla geçen yıl yurtlarda düzenlenen eğitim, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere 1 milyon 312 bin 86 öğrenci katıldı.



KYK'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, geçen yıl milletine ve topraklarına bağlı, insani değerlere önem veren, çevre dostu idealiyle düzenlenen sosyal ve kültürel faaliyetlere 873 bin 290, gençlerin üniversite sonrası hayata daha donanımlı bir şekilde başlayabilmesi için "KYK Akademi"ye de 369 bin 682 öğrenci katıldı.



Medeniyet tarihi, kültür ile sanat mirası, milli sanayi, kariyer planlaması gibi alanlarda gençlerin hayatına ve ülkenin geleceğine katkı sağlayacak konuların ele alındığı "Akademi Buluşmaları"nda da 42 bin 840 öğrenci eğitim aldı.



"Çınaraltı Gençlik Söyleşileri" adında 78 ilde medeniyet ve milli kimlik bilinci oluşturmak amacıyla düzenlenen söyleşilere 105 bin 118, dil, Türk-İslam sanatları, tasarım, müzik ve görsel sanatlar kurslarına da 90 bin 142 öğrenci katıldı.



- Osmanlıca kurslarında 10 bin öğrenci eğitim aldı



Spora ilginin arttırılması böylece gençlerin ruh ve beden sağlığının geliştirilmesi amacıyla "KYK Turnuva"da 69 bin 114 öğrenci yarıştı.



Öğrencilerin manevi dünyalarında iç huzuru yakalayabilmeleri, sahih dini bilgiyi öğrenebilmeleri için düzenlenen Diyanet İşleri Başkanlığıyla yapılan protokol çerçevesinde yürütülen din ve değerler eğitimi kurslarında da 64 bin 965 öğrenci yer aldı.



Gençlerin entelektüel olarak kendilerini geliştirebilecekleri çalışmalarda 45 bin 749, Osmanlıca kurslarında 10 bin 739 öğrenci eğitim aldı.