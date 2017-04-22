Kyk'da Yurt Kapasitesi 600 Bini Geçti

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunda (KYK) yurt kapasitesi 600 bini geçti.



Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre 2002 yılında 190 olan yurt sayısı 727'ye, yatak kapasitesi ise 182 bin 258'den 601 bin 19'a çıkarıldı.



Son 15 yılda Türkiye genelinde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde açılan yurtların sayısında büyük artış sağlandı. Yurt sayısı ve kapasitesinde en büyük artış, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ın göreve geldiği dönemde yaşandı. Bakan Kılıç'ın göreve başladığı 2013 Aralık'ta 362 olan yurt sayısı 2017 Nisan itibarıyla 727'ye, 286 bin 849 olan yatak kapasitesi ise 601 bin 19'a yükseldi.



Bakan Kılıç, yaptığı açıklamada, barınma sorunu olan öğrencilerin artık ilk tercihlerinin KYK yurtları olduğunu belirterek, "Yurtlarda sadece sayı olarak artış sağlanmadı. Öğrencilere sunulan hizmetlerde de son yıllarda önemli iyileştirmeler yapılırken, öğrencilerimiz sosyokültürel açıdan bir çok imkana sahip oldu. 2002 yılından önce barınma sorunu yaşayan öğrencilerin zorunluluklardan dolayı tercih ettiği KYK yurtları, şimdilerde öğrencilerin ilk tercihi oldu." ifadelerini kullandı.



Kılıç, bir zamanlar yatırımın olmadığı, adeta unutulmuş ve kendi haline bırakılmış KYK'da 2002 yılından itibaren büyük yapısal değişim ve dönüşüm yaşandığını vurgulayarak, şöyle devam etti:



"Bunu yeterli görmüyoruz. Hedefimiz bu yılın sonunda 670 bine ulaşmak. Odalarda otel konforunda hizmet sunumu yapılıyor. Öğrencilere 24 saat sıcak su, ücretsiz internet gibi hizmetler sunulurken, odaların bir çoğunda buzdolabı ve televizyon bulunuyor. Sunduğumuz imkanlardan öğrencilerin yanı sıra onların aileleri de memnun. Yeni yurtları gören aileler rahatlıyor. Eski anlayıştaki ranza sistemli yurtlar kalmadı. Lüks, 5 yıldızlı otel konforunda, aile sıcaklığında yurtlarımız var."



Geçen yıl yurtlarda düzenlenen faaliyetlere 1,5 milyona yakın öğrencinin katıldığını vurgulayan Kılıç, şunları kaydetti:



"KYK yurtları, sadece barınma yeri olmaktan çıktı. Yurtlarımızda barınan gençlerimizin serbest zamanlarını en iyi şekilde değerlendirmek, bedensel, zihinsel ve kültürel yönden gelişimlerine katkıda bulunmak, onları her türlü kötü alışkanlıklardan uzak tutmak, aralarındaki birlik beraberlik duygularını pekiştirmek amacıyla eğitsel, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler düzenliyoruz. Eğitim, seminer, gezi, kariyer eğitimi ve desteği, akademik destek noktasındaki çalışmalarla üniversite eğitimlerine destek olabilecek imkanlar sağlıyoruz. 2016 yılı boyunca yurtlarda düzenlenen eğitim, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere 1 milyon 312 bin 86 öğrenci katıldı. Sosyal ve kültürel faaliyetlere 873 bin 290, gençlerin üniversite sonrası hayata daha donanımlı bir şekilde başlayabilmesi, geleceğin Türkiye'sini inşa edebilecek bir donanıma kavuşması amacıyla düzenlenen KYK Akademi'ye 369 bin 682, alanında uzman isimlerin katıldığı Akademi Buluşmaları'na 42 bin 840, Çınaraltı Gençlik Söyleşileri'ne 105 bin 118 öğrenci iştirak etti.



Dil, Türk-İslam sanatları, tasarım, müzik ve görsel sanatlar kurslarından 90 bin 142, ?Din ve Değerler Eğitimi kurslarından 64 bin 965, Osmanlıca kurslarından 10 bin 739 öğrenci yararlandı. Gençlerin spora olan ilgisinin arttırılması, dostluk ve hoşgörü anlayışının yaygınlaşması amacıyla düzenlenen KYK turnuvalarında 69 bin 114 öğrenci yer aldı. Edebiyattan sinemaya, tarihten ilahiyata, psikolojiden sosyolojiye kadar değişik alanlarda düzenlenen atölye çalışmalarına ise 45 bin 749 öğrenci katıldı."