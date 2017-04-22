Kyk'da Yurt Kapasitesi 600 Bini Geçti

GENÇLİK ve Spor Bakanlığı'na bağlı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'nda (KYK) yurt kapasitesi 600 bini geçti. 2002 yılında 190 olan yurt sayısı 2017 yılında 727'ye, yatak kapasitesi ise 182 bin 258'den 601 bin 19'a yükseldi. Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, barınma sorunu olan öğrencilerin artık ilk tercihlerinin KYK yurtları olduğunu belirterek, "KYK Yurtlarında yatak kapasitesinde 600 bini geçtik. Yurtlarda sadece sayı olarak artış sağlanmadı. Öğrencilere sunulan hizmetlerde de son yıllarda önemli iyileştirmeler yapılırken, öğrencilerimiz sosyo-kültürel açıdan birçok imkana sahip oldu" dedi.



Türkiye'nin 2002 yılından bu yana yaşadığı büyük değişim Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'nda da (KYK) etkisini gösteriyor. Son 15 yılda Türkiye genelinde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde açılan yurtların sayısında büyük artış sağlandı. 2002'de 190 olan yurt sayısı 2017'de 727'ye, yatak kapasitesi ise 182 bin 258'den 601 bin 19'a yükseldi. Yurt sayısı ve kapasitesinde en büyük artış Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ın göreve geldiği dönemde yaşandı. Bakan Çağatay Kılıç'ın göreve başladığı Aralık 2013'de yurt sayısı 362, yatak kapasitesi ise 286 bin 849'du. Nisan ayı itibarıyla yurt sayısı 727'ye kapasite ise 601 bin 19'a yükseldi.



"HEDEFİMİZ BU YILIN SONUNDA 670 BİNE ULAŞMAK"



Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, 2002 yılından önce barınma sorunu yaşayan öğrencilerin zorunluluklardan dolayı tercih sebebi olan KYK yurtlarının şimdilerde öğrencilerin ilk tercihi olduğunu söyledi.



Bakan Çağatay Kılıç, bir zamanlar yatırımın olmadığı adeta unutulmuş ve kendi haline bırakılmış Kredi ve Yurtlar Kurumu'nda 2002 yılından itibaren büyük yapısal değişim ve dönüşüm yaşandığını vurgulayarak, "2002'de 190 olan yurt sayısı 2017'de 727'ye, yatak kapasitesi ise 182 bin 258'den 601 bin 19'a yükseldi. Göreve geldiğim Aralık 2013'de yurt sayısı 362, yatak kapasitesi ise 286 bin 849'du. Nisan ayı itibarıyla yurt sayısı 727'ye yatak kapasitesi ise 601 bin 19'a yükseldi. Bunu yeterli görmüyoruz. Hedefimiz bu yılın sonunda 670 bine ulaşmak. Bakanlık olarak sadece sayı artışı sağlamadık. KYK yurtlarımızda öğrencilere sunulan hizmetlerde son yıllarda önemli iyileştirmeler yapıldı. Odalarda otel konforunda hizmet sunumu yapılıyor. Öğrencilere KYK yurtlarında başta 24 saat sıcak su, ücretsiz internet gibi hizmetler sunulurken, odaların birçoğunda buzdolabı ve televizyon bulunuyor. Sunduğumuz imkanlardan öğrencilerin yanı sıra onların aileleri de memnun. Yeni yurtları gören aileler rahatlıyor. Eski anlayıştaki ranza sistemli yurtlar kalmadı. Lüks, 5 yıldızlı otel konforunda, aile sıcaklığında yurtlarımız var." dedi.



"2016 YILI BOYUNCA YURTLARDA DÜZENLENEN EĞİTİM, SOSYAL, KÜLTÜREL VE SPORTİF FAALİYETLERE 1 BUÇUK MİLYONA YAKIN ÖĞRENCİ KATILDI"



KYK Yurtlarının sadece barınma yeri olmaktan çıktığını kaydeden Bakan Çağatay Kılıç, şunları söyledi; "Yurtlarımızda barınan gençlerimizin serbest zamanlarını en iyi şekilde değerlendirmek, bedensel, zihinsel ve kültürel yönden gelişimlerine katkıda bulunmak, onları her türlü kötü alışkanlıklardan uzak tutmak, aralarındaki birlik beraberlik duygularını pekiştirmek amacıyla eğitsel, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler düzenliyoruz. Eğitim, seminer, gezi, kariyer eğitimi ve desteği, akademik destek noktasındaki çalışmalarla üniversite eğitimlerine destek olabilecek imkanlar sağlıyoruz. 2016 yılı boyunca yurtlarda düzenlenen eğitim, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere 1 milyon 312 bin 86 öğrenci katıldı. Sosyal ve kültürel faaliyetlere 873 bin 290, gençlerin üniversite sonrası hayata daha donanımlı bir şekilde başlayabilmesi, geleceğin Türkiye'sini inşa edebilecek bir donanıma kavuşması amacıyla düzenlenen "KYK Akademi"ye 369 bin 682, alanında uzman isimlerin katıldığı Akademi Buluşmalarına 42 bin 840, "Çınaraltı Gençlik Söyleşileri"ne 105 bin 118 öğrenci katıldı. Dil, Türk-İslam sanatları, tasarım, müzik ve görsel sanatlar kurslarından 90 bin 142, 'Din ve Değerler Eğitimi Kurslarından 64 Bin 965, Osmanlıca Kurslarından 10 bin 739 öğrenci yararlandı. Gençlerin spora olan ilgisinin arttırılması, dostluk ve hoşgörü anlayışının yaygınlaşması amacıyla düzenlenen "KYK Turnuva"larına 69 bin 114 öğrenci katıldı. Edebiyattan sinemaya, tarihten ilahiyata, psikolojiden sosyolojiye kadar değişik alanlarda düzenlenen Atölye Çalışmaları'na ise 45 bin 749 öğrenci katıldı." - Ankara