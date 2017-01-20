Kyk'da Kalan Öğrencilerinin Topladığı 1 Tır Dolusu Yardım Halep'e Uğurlandı

Bilecik'te Kredi ve Yurtlar Kurumu'nda (KYK) kalan öğrencilerin topladığı bir tır dolusu gıda, yatak, battaniye yardımı dualar eşliğinde Halep'e gitmek üzere yola çıktı.



Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türk Kızılayı işbirliğinde düzenlenen kampanya sonucu KYK'da kalan öğrencilerinin topladığı bir tır dolusu gıda, yatak, battaniye dualar eşliğinde Halep'e gitmek üzere yola çıktı. Bilecik KYK İl Müdürlüğü binası önünde düzenlenen uğurlama merasimine, Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Kadri Şentürk, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş, Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürü Aslan Yıldız, KYK İl Müdürü İsmail Şen, kurum müdürleri ve KYK çalışanları katıldı.



"Acizane bizler de çam sakızı çoban armağanı misali bir tır yardım topladık"



Açılış konuşması yapan KYK Bilecik İl Müdürü İsmail Şen, tırın içinde Halep'e yardım organize ettikleri kampanyanın bir ürünü olduğunu belirterek, "Diğer illerimizde olduğu gibi bizim ilimizde de öğrencilerimizin önderliğinde ve personelimizin yardımıyla Halep'teki kardeşlerimize gönderilmek üzere yardım topladık. Ben başta öğrencilerimize, çalışanlarımıza ve şehrimizdeki duyarlı tüm esnaflarımıza, vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Allah razı olsun onlardan. Acizane bizler de çam sakızı çoban armağanı misali bir tır yardım topladık. Bugün Allah nasip ederse dualarla birlikte Halep'teki kardeşlerimize ulaştırmak üzere buradan yolcu edeceğiz. Bu cuma günü edeceğimiz dualar esnasında dudaklarımızdan dökülecek bir amin bu tırın içerisindeki malzemeleri, yardımları daha da bereketlendirecek ve amaç hasıl olacaktır" dedi.



"Tırda 290 tane yatak, 150 battaniye ve yiyecek maddeleri bulunmaktadır"



Türk Kızılayı Bilecik Şube Başkanı Selami Çınar ise, KYK'da kalan öğrencilere, Halep konusunda göstermiş olduğu duyarlılıktan dolayı teşekkür etti. Kampanyanın Türk Kızılayı ve KYK arasında olduğunu hatırlatan Çınar, şöyle devam etti:



"Kampanyada kardeşlerimiz ellerinden gelen her türlü imkanı kullanarak dan Halep'teki kardeşlerinin tam ihtiyacı olan hazır gıda, battaniye ve yatak konusundan çok duyarlılık gösterdiler. Aşağı yukarı bu tırda 290 tane yatak, 150 battaniye ve yiyecek maddeleri bulunmaktadır. Yerlerine ulaştığında çok mutlu olacağız. Bu tır direk Cilvegözü Sınır Kapısı'na gidecek. Oradan Kızılay vasıtasıyla Halep'e geçecek."



Konuşmaların ardından okunan dualar eşliğinde tır, Halep'e gitmek üzere yola çıktı. - BİLECİK