KYK, Burs Ve Öğrenim Kredilerine Zam Yaptı!

KYK 2017 Ocak itibarıyla burs ve kredi alacak öğrenciler ile halihazırda burs ve kredi alan öğrencilerin alacağı burs ve kredi miktarı belli oldu. Geçtiğimiz yıl KYK üzerinden burs kazanan öğrenciler her ay devletten 400 TL tutarında burs desteği alabiliyordu. Peki bu yıl KYK burs ve kredi ücretleri ne kadar oldu?

Türkiye'de üniversite öğrencilerinin eğitim yaşamları boyunca ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri amacı ile devlet tarafından sunulan kredi/burs destek hizmetleri bulunuyor. Her yıl Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından lisans eğitimi almaya hak kazanan üniversite öğrencilerine sunulan KYK burs/kredi desteğiyle ilgili detaylar haberimizde.

KYK BURS VE KREDİ ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

2017 Ocak itibari ile KYK Burs ve Kredileri, 25 TL bir artış ile 425 Türk Lirası olarak belirlendi. Bu sene zam oranı geçtiğimiz yıla göre bir hayli az oldu. 2016'da KYK Burs ve Kredileri 70 TL kadar bir zam almıştı ve 400 TL'ye çıkmıştı. 2017'de ise KYK Burs ve Kredi tutarı 400 TL'den 425 TL'ye yükseldi.

Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun burs ve kredilerinden Önlisans ve Lisans öğrenciler yararlanabiliyor. Yüksek Lisans için ise KYK kapsamında ayrı burs bulunuyor.