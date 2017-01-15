Kyk Arif Nihat Asya Erkek Öğrenci Yurdu Öğrencileri Adasu Hes'i Ziyaret Etti

Sakarya Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Arif Nihat Asya Erkek Öğrenci Yurdu Adasu HES'i ziyaret etti.



Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) tarafından şehrin birçok noktasında inşa edilen tesisler ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Son olarak Sakarya Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Arif Nihat Asya Erkek Öğrenci Yurdu'nun düzenlediği gezide Sakarya Üniversitesi'nin çeşitli bölümlerinde okuyan öğrenciler Türkiye'de yerel yönetimler tarafından yapılan ilk HES olma özelliğini taşıyan ADASU HES tesislerini gezdiler. Öğrenciler tesisin ülke ve şehrin enerji kapasitesi için önem arz ettiğinin altını çizerken tesisin doğaya karşı duyarlı olmasını da takdirle karşıladıklarını belirttiler. Sakarya Üniversitesi Elektrik-Elektronik Bölümü öğrencisi Ahmet Eraslan, "Üniversitede öğrenim gördüğüm alan açısından çok yararlı bir ziyaret oldu benim için. Ülkemizin en önemli önceliklerinden biri enerji meselesi. ADASU HES gibi yatırımlar gerçekten ülkemiz ve şehrimiz için çok önemli" diye konuşurken Coğrafya Bölümü öğrencisi Faruk Taştan, "Bir coğrafyacı olarak enerji üretim tesislerinin doğaya etkileri konusunda bazı çekincelerim vardı. ADASU HES'i gezdikten sonra bu önyargılarım tamamen ortadan kalktı. Balık geçidi, çakıl geçişi gibi birçok uygulamayla ADASU HES doğaya duyarlı bir tesis. Ekolojik dengeyi koruyarak böyle bir tesisi ülkemize kazandırmalarından dolayı ben SASKİ'yi tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.



Makina Mühendisliği Bölümü öğrencisi Görkem Evcin ise yaptığı açıklamada, "Büyükşehir Belediyesi'nin bir yerel yönetim olarak ADASU HES'i hayata geçirmesi beni mutlu etti. Böyle projelerin aktif bir şekilde çalıştığını görmek biz mühendislere umut veriyor. Tükettiği enerjiyi üreten bir şehir olmak gerçekten büyük bir başarı. Böyle bir tesisi ziyaret etmek benim için çok güzel" derken Elektrik-Elektronik Bölümü öğrencisi Mahmut Demiryan ise, "ADASU HES ile bir kez daha gördük ki ülkemiz hem fikirsel olarak hem de imkanlar olarak gerçekten çok zengin bir ülke. İstenildiğinde çok güzel şeyler başarılabiliyor. Ben böyle bir tesisinde hayat bulmasına vesile olan Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeki Toçoğlu ve SASKİ Genel Müdürümüz Rüstem Keleş'e çok teşekkür ediyorum" dedi. - SAKARYA