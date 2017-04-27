Kuzuluk Mahallesinde Asfalt Çalışmaları Sürüyor

Akyazı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Kuzuluk mahallesinde 20 bin tonluk asfalt serim çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.



Asfalt çalışmalarını ilçe genelinde başlayan ve aralıksız olarak sürdüren Akyazı Belediyesi Fen işleri Müdürlüğü ekipleri Karaçalılık mahallesinin tamamında ve Yazaki caddesinde asfalt serim çalışmaları tamamlandı. Çalışmalar sonucunda Kuzuluk Mahallemizde asfalt olması gereken ve daha önce programlanan bütün bölgeler asfaltlanacak. - SAKARYA