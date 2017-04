Kuzuların Sessizliği'nin Yönetmeni Jonathan Demme Hayatını Kaybetti

Kuzuların Sessizliği filmiyle hafızalara kazınan Jonathan Demme New York'ta hayatını kaybetti. 73 yaşındaki ünlü Amerikalı yönetmen gırtlak kanseri tedavisi görüyordu.



Son olarak 2015'te Meryl Streep'in başrolünde oynadığı Ricki and the Flash filminde yönetmen koltuğunda oturdu.



AIDS ile mücadeleyi anlatan Philadelphia filmi Oscar'da en iyi aktör ve en iyi müzik dallarında ödülün sahibi oldu.



Jonathan Demme imzasını taşıyan, başrollerinde Anthony Hopkins ve Jodie Foster'ın yer aldığı Kuzuların Sessizliği filmi 1992'de en iyi yönetmen dahil beş dalda Oscar kazanmıştı.



