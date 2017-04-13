Kuzugöbeği Fiyatları Düşmedi

Bahar aylarıyla birlikte ormanlık arazilere yakın ilçelerde yaşayan vatandaşların uğraşlarından biri olan kuzugöbeği bu yıl bulanları memnun ediyor.



Nisan ve mayıs aylarındaki yağmurlarla birlikte çam, gürgen, meşe, elma ve ceviz gibi ağaçların diplerinde bulunabilen kuzugöbeğinde geçtiğimiz yıllara göre bir azalma olması sebebiyle fiyatlarda düşüş görülmedi. Geçen yıl bu sıralarda toplayan vatandaşlardan alış fiyatı 30-40 liralara kadar düşen kuzugöbeği bu yıl 90 lirada kaldı. Az olması sebebiyle zaten değerli olan kuzugöbeği iyice değerlenirken fiyatların daha da yükselmesi bekleniyor. - AYDIN