Kuzu Makinesi Romanov Koyunlarına Üniversitelerden Büyük İlgi

Kuzu makinesi olarak bilinen Romanov koyunları üniversiteler tarafından yakın takibe alındı.



Senede iki defa yavru veren 2 ila 6 arasında kuzu doğuran Romanov koyunları, üniversiteler tarafından mercek altına alındı. Bursa'nın Yenişehir ilçesinde bulunan damızlık Romanov koyun çiftliğini ziyaret eden öğrenciler, burada ders görerek koyunları yakından tanıma sahibi oldu.



Uludağ Üniversitesi Yenişehir İbrahim Orhan Meslek Yüksekokulu Laborant ve Veteriner Sağlık Programı Başkanı Veteriner Zoo-Teknist Yrd. Doç. Dr. Emin Karakaş, "Öğrencilerimizi zaman zaman yetiştiricilerin çiftliklerine götürüyoruz. Bu çiftlikte Romanov koyunu olması bizi sevindirdi. Çünkü son yıllarda bu koyunun üreticisi artmaya başladı. Bizler öğrencilere derslerde teorik olarak bu koyunu anlatıyoruz. Burada bizzat görme fırsatı buldular. Romanov koyunu çok doğum yapan dünyadaki 4 özel ırktan bir tanesidir. Rusya menşe'li bu koyun benzerlerine nazaran daha iri oluyor. Bu da daha fazla et elde imkanı demek" diye konuştu.



Çiftlik işletmecisi Oktay Öztürk, "Koyunlarımızı Rusya'dan getirttik. Türkiye'nin her yerinden büyük talep var. Üniversiteler ve öğrenciler derslerini burada yapıyorlar. Bereketli bir hayvan, herkese tavsiye ediyorum" diye konuştu. - BURSA