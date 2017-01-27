Manisa'da Arka Bacakları Kısa Olan Kuzu Şakınlık Yarattı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde kırsal Karadağ Mahallesi'nde, 30 yaşındaki Ali Aslan'ın sürüsündeki koyunlarından biri doğum yaptı. Ancak, beş yaşındaki koyunun dünyaya getirdiği kuzunun arka bacaklarının kısa, sol arka ayağının tırnaksız olduğunu gören Aslan, büyük şaşkınlık yaşadı.

''DAHA ÖNCE HİÇ KARŞILAŞMADIM''

Yavrunun yürümekte ve annesini emmekte güçlük çektiğini belirten Aslan, "Kucağıma alarak annesini emmesini sağlıyorum. Arka bacakları normale göre 10 santimetre daha kısa. Daha önce hiç böyle bir şey ile karşılaşmamıştım" dedi.



''BİLİNÇSİZ İLAÇ VE TIBBİ MADDELERİN KULLANILMASI SONUCU OLUŞUYOR''

Veteriner Hekim Ümit Sönmez ise bu tür vakaların doğuştan 'konjenital anominalisi embriyonnik' denilen dönemde ortaya çıktığını söyledi. Sönmez, "Gebeliğin ilk üçte birlik döneminde tedavi amaçlı uygulanan ilaç ve benzeri maddelerin yan etkileri, bilinçsiz ilaç ve tıbbi maddelerin kullanılması sonucu oluşan bir rahatsızlıktır. Bazıları ortopedik müdahaleler ile düzeltilebilir. Ama ekonomik değeri olan hayvanlarda erken kesime başvurulmak zorunda kalınır. Hayvan besleyenler veya evinde herhangi bir cins hayvanı bulunanlar, mutlaka veteriner hekim bilgisi dahilinde ilaç kullanmalı" dedi.