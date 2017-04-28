'Kuzeyin Oğlu' Volkan Konak, Zorlu PSM'deydi

Türk halk müziğinin Karadeniz coğrafyasıyla özdeşleşen başarılı sanatçısı Volkan Konak, Zorlu PSM Ana Tiyatro'da gerçekleşen konserinde, birbirinden özel şarkılarıyla duygu dolu anlar yaşattı.

Konuklar arasında olan Koray Avcı'yı da sahneye davet eden "Kuzeyin Oğlu" lakaplı Volkan Konak, Zorlu PSM'de gerçekleşen konserinde Dadaloğlu, Aleni Aleni,Yarim Yarim, Cerrahpaşa gibi sevilen şarkılarını seslendirerek izleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı.