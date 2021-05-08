Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölüm canlı yayın HD izle! Kuzey Yıldızı İlk Aşk 62. bölüm full izle! Kuzey Yıldızı İlk Aşk 63. bölüm fragmanı yayınlandı m

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KUZEY YILDIZI İLK AŞK YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Kuzey Yıldızı İlk Aşk 63. Bölüm Fragmanı yayında. Sevilen sanatçı Resul Dindar sürprizinin izleyicileri heyecanlandırdığı tanıtımda yönetmenlik yapan Kuzey'in, Nahide ile yaşadığı tatlı inatlaşma yüzleri güldürüyor. Gençlerin yaşadığı kıskançlık krizleri renkli anlara sahne olurken, bahçede karşısına hayalet çıkan Kuzey büyük bir şok yaşıyor.

KUZEY YILDIZI İLK AŞK SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın 62. Bölümünde; Güney bebek, farkında olmasa da büyük bir tehlike atlatmıştır. Bu olay, başta Kuzey'in kızları olmak üzere herkese büyük bir ders olmuştur. Kuzey, biricik oğlunu gözünün önünden ayırmamaya karar verir. Ama Kuzey'in bu çabası, onun tüm çocuklarını koruyabileceği anlamına gelmemektedir. Kuzey, oğlunun, kızlarının ve biricik aşkının mutluluğu için elinden gelenin fazlasını yapar. Ama herkesi aynı anda mutlu edebilmesi ve sakınabilmesi mümkün değildir. Bunu herkes yaşayarak görecektir.

KUZEY YILDIZI İLK AŞK CANLI İZLE (20.00)

KUZEY YILDIZI İLK AŞK YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

