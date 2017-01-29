Kuzey Ormanları Savunması'ndan Belgrad Ormanı Eylemi

Ezgi ÇAPA-Özden ATİK / İstanbul, DHA - Kuzey Ormanları Savunması'na bağlı bir grup, Belgrad Ormanı'ndan geçmesi planlanan Haliç-Kemerburgaz-Karadeniz Dekovil Hattı projesine karşı Belgrad Ormanı'nın Bahçeköy girişinde bir araya geldi. "Dekovil 'Nostaljik Hat' değil, talan projesidir. Belgrad Ormanı'ndan eliniz çekinö yazılı pankart açarak basın açıklaması yapan grup, açıklamanın ardından ormanda yürüyüş yaptı.
"BELGRAD ORMANI EN VURUCU DARBESİNİ ALIYOR"
Kuzey Ormanları Savunması adına açıklama yapan Elif Köklü "Megakent İstanbul'un Avrupa yakasındaki tek ormanı Belgrad Ormanı en vurucu darbesini alıyorö diyerek şu ifadeleri kullandı: "Haliç'ten başlayarak Cendere deresi boyunca ilerleyerek Kemerburgaz'a kadar uzanacak, buradan da ormana hançer gibi saplanacak bir dekovil tren hattının, Kemerburgaz'a kadar olan alanı rant cenneti haline getirilmesine ve Kuzey Ormanları'nın tertemiz nefesini şehre ulaştıran en büyük soluk borusunun ve yaşam kaynağı olan suyun depolandığı su havzalarının inşaat sermayesi tarafından yok edilmesine izin verilemez. Belgrad Ormanı'nın doğal bütünlüğünün korunması gereken son parçasını da ikiye bölecek ve binlerce ağacı katledecek "Dekovil Hattıö demiryolu projesi, her ne kadar nostaljik turistik amaçlı denilse de Belgrad Ormanı için son çılgın projelerden biridir."
"BELGRAD ORMANI İÇİNDEKİ HAT ÜZERİNDE AĞAÇLAR NEDEN İŞARETLİ"
Proje hakkında bilgilendirme yapılmadığını belirten Köklü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) daha önce İBB Meclisi ve TBMM'den iletilen şu soruları yöneltti: "1 Şubat'ta ihaleye çıkması beklenen Dekovil projesinin Belgrad Ormanı içindeki 6,5km'lik hattı üzerinden gizliden hazırlıklara mı başlandı. Hangi projeye göre ihale yapılıyor. Belgrad Ormanı içindeki hat üzerinde ağaçlar neden işaretli, ormandaki alandaki hattı sınırlar gibi çevreleyen tel örgüler neden var, neden proje hakkında bilgi alamıyoruzö şeklindeki sorularını yöneltti."
BASIN AÇIKLAMASININ ARDINDAN YÜRÜYÜŞ YAPTILAR
Basın açıklamasının ardından, grup ormanda yürüyüş yaptı. Basın açıklaması ve yürüyüş sırasında güvenlik güçleri önlem aldı. Ormanda bir adet TOMA da hazır bulundu. Yürüyüşe katılan Selma Kambur isimli vatandaş "Ormanı ranta, talana açacağını, Belgrad Ormanları'nın bütünlüğünü bozacağını düşündüğümüz projeye karşı buradayız. Yapılmasını istemiyoruzö dedi. Dağcılık yaptığını ve doğa ile iç içe olduğunu anlatan Cafer Sungur ise "Belgrad Ormanı gibi bir orman çoğu şehirde yok, bu ormanı korumak gerekiyor. Bundan 5-6 sene önce bu ormanda domuzlar vardı, bülbüller vardı. Adeta bizlerle konuşacak kadar yakındılar bizlerle, ama şimdi yoklar" dedi.
Kuzey Ormanları Savunması'ndan Belgrad Ormanı Eylemi
Ezgi ÇAPA-Özden ATİK / İstanbul, DHA - Kuzey Ormanları Savunması'na bağlı bir grup, Belgrad Ormanı'ndan geçmesi planlanan Haliç-Kemerburgaz-Karadeniz Dekovil Hattı projesine karşı Belgrad Ormanı'nın Bahçeköy girişinde bir araya geldi.
Ezgi ÇAPA-Özden ATİK / İstanbul, DHA - Kuzey Ormanları Savunması'na bağlı bir grup, Belgrad Ormanı'ndan geçmesi planlanan Haliç-Kemerburgaz-Karadeniz Dekovil Hattı projesine karşı Belgrad Ormanı'nın Bahçeköy girişinde bir araya geldi. "Dekovil 'Nostaljik Hat' değil, talan projesidir. Belgrad Ormanı'ndan eliniz çekinö yazılı pankart açarak basın açıklaması yapan grup, açıklamanın ardından ormanda yürüyüş yaptı.