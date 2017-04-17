Kuzey Marmara Otoyolu Şantiyesinde Kaza: 1 Yaralı

Kuzey Marmara Otoyolu İzmit geçişindeki tünel inşaatında çamurlu yolda kontrolden çıkan beton mikseri devrildi. Kazada mikserin altında kalan sürücü yaralandı. Olay, Kuzey Marmara Otoyolu İzmit Çayırköy mevkii Hacıoğlu Mahallesi'ndeki tünel şantiyesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tünel inşaatına beton getiren Ömer A. (31) idaresindeki 06 BP 5687 plakalı mikser, yağan yağmur nedeniyle çamur olan dik yolda kayarak kontrolden çıktı. Savrularak yol kenarına devrilen beton mikserinin sürücüsü araç içinde sıkışarak yaralandı. Kazayı gören şantiye çalışanlarının haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan Ömer A., ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı.



(Gürcan Yılmaz /İHA)