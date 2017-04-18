Kuzey Marmara otoyolu İzmit tünelleri şantiyesinde kaza: 1 yaralı

Çamurlu yolda kayan beton mikseri devrildi, sürücü altına kaldı



KOCAELİ - Kuzey Marmara Otoyolu İzmit geçişindeki tünel inşaatında çamurlu yolda devrilen beton mikseri kontrolden çıkarak devrildi. Mikser altında kalan sürücü ise yaralı olarak kurtarıldı.

Olay Kuzey Marmara Otoyolu İzmit Çayırköy mevkii Hacıoğlu Mahallesi'ndeki tünel şantiyesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre tünel inşaatına beton getiren Ömer A. idaresindeki 06 BP 5687 plakalı mikserin yağmur nedeniyle çamur olan dik yolda kayarak kontrolden çıktı. Bir süre savrulan beton yüklü mikser, daha sonra yol kenarına devrildi. Devrilen beton mikserinin sürücüsü Ömer A. ise araç içinde sıkışarak yaralandı.

Kazayı gören şantiye çalışanlarının haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü Ömer A. sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sürücü ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırılarak tevdi altına alındı. Jandarma ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.