Kuzey Marmara Otoyolu İçin Acele Kamulaştırma
Kuzey Marmara Otoyolu Projesi kapsamında, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'nın bazı ilçelerinde acele kamulaştırma yapılacak.
Kuzey Marmara Otoyolu Projesi kapsamında, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'nın bazı ilçelerinde acele kamulaştırma yapılacak.
Bakanlar Kurulunun, "Kuzey Marmara Otoyolu (3. Boğaz Köprüsü Dahil) Projesi kapsamında bazı taşınmazların Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılması hakkındaki kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Karara göre, söz konusu proje için İstanbul'un Silivri, Çatalca, Arnavutköy, Sultangazi, Eyüp, Şile, Pendik, Tuzla ilçeleri ile Kocaeli'nin İzmit, Körfez, Derince, Kartepe ve Sakarya'nın Adapazarı, Akyazı, Hendek ilçelerindeki bazı parseller kamulaştırılacak.
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