Kuzey Marmara Otoyolu İçin 3 İlde Acele Kamulaştırma Yapılacak
Kuzey Marmara Otoyolu Projesi kapsamında, 3 ilde acele kamulaştırma yapılacak.
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