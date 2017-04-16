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Kuzey Kore'ye Karşı Masada Çok Sayıda Seçenek Var'
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Kuzey Kore'ye Karşı Masada Çok Sayıda Seçenek Var'

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Herbert Raymond McMaster, Kuzey Kore'ye karşı masada "çok sayıda seçenek" olduğunu söyledi.

Kuzey Kore'ye Karşı Masada Çok Sayıda Seçenek Var'

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Herbert Raymond McMaster, Kuzey Kore'ye karşı masada "çok sayıda seçenek" olduğunu söyledi.

Kaynak: Dunya.com

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