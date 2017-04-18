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Kuzey Kore'ye Karşı Çin İşbirliği
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Kuzey Kore'ye Karşı Çin İşbirliği

Beyaz Saray Sözcüsü Spicer, Kuzey Kore sorununun çözümü için Çin ile çalışmaya devam edeceklerini açıkladı.

Kuzey Kore'ye Karşı Çin İşbirliği

Beyaz Saray Sözcüsü Spicer, Kuzey Kore sorununun çözümü için Çin ile çalışmaya devam edeceklerini açıkladı.

Kaynak: Dunya.com

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