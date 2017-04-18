Kuzey Kore'ye Karşı Çin İşbirliği
Beyaz Saray Sözcüsü Spicer, Kuzey Kore sorununun çözümü için Çin ile çalışmaya devam edeceklerini açıkladı.
Beyaz Saray Sözcüsü Spicer, Kuzey Kore sorununun çözümü için Çin ile çalışmaya devam edeceklerini açıkladı.
Kaynak: Dunya.com
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