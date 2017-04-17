Kuzey Kore'ye Karşı Anlaştılar!

ABD ve Güney Kore Bölge füze savunma sistemi olan THAAD'ın (Terminal High Altitude Area-Yüksek İrtifa Hava Savunması ) erken konuşlandırılması konusunda anlaştı. Füze savunma sistemi Kuzey Kore füzelerinin vurulması için tasarlandı.



Güney Kore haber ajansı Yonhapnews'in verdiği habere göre Karar ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ile Güney Kore Geçici Başkanı Hwan Kyo Ahn ile yaptığı görüşme sırasında alındı.



Pence, Müttefiklerin Konvansiyonal ve nükleer silah kullanmalarına karşı ezici ve etkili bir şekilde cevap vereceklerini söyledi.



(İHA)