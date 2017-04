Kuzey Kore Trump'ın Ilk Gerçek Başkanlı Sınavı"

Kuzey Kore ile artan gerilim ve pazar günkü başarısız füze testi konusunda konuşan ABD Senatosu Silahlı Hizmetler Başkanı Senatör Mc Cain, Kuzey Kore konusunun Trump'ın ilk gerçek başkanlı sınavı olabileceğini söyledi. McCain, Dünyanın bu durumu nasıl ele alacağının görülmesinde Çin'in anahtar rol oynadığını söyledi. Mc Cain, CNBC televizyonunun "Meet The Press" programında yaptığı konuşmada, Kuze Kore'nin ekonomisi üzerindeki kontrolleri sebebiyle isterlerse Çin'in onları durdurabileceğini söyledi.



Mc Cain, Kuzey Kore ile Güney Kore sınırı arasında Kuzey Kore'nin Seul'u vurabilecek topları bulunduğunu bunların tamamının engellenemeyebileceğini, bunun çok ciddi bir durum olduğunu söyledi. Mc Cain, bunun Trump'ın ilk başkanlık testi olabileceğini kaydetti.



(İHA)