Kuzey Kore Tankı Geçit Töreninde Arıza Yaptı

Kuzey Kore'nin bağımsızlığının kutlandıığı Güneş Günü kutlamalrında tüm dünya Kim Jung Un'nun nükleer silah kullanıp kullaanmayacağına odaklanmıştı.

Kutlamalarda Kim ordunun sahip olduğu silahlar ile gövde gösterisi yaptı ama kutlamalar sırasında beklenmeyen birr şey meydana geldi.

Devlet televizyonuna ait kameralara takılan görüntülerde bir tank törene alanına girmeden önce aniden arazılanınca aniden kenara çekiliyor. T-62M tip Rus markası olduğu anlaşılan tankın üzerinden dumanlar çıktığı ve bu yüzden Kim Jung Un'nun olduğu platform önüne gelemden arızalandığı için hemen rotası değiştirip geçit kıtasında çıkıyor.

Bazı çevreler, eğer video gerçekse Kuzey Kore'nin dünyaya meydan okuyan propagandalarına bir darbedir yorumunu yaptılar.