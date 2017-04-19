Kuzey Kore Ordusundan İlginç Görüntüler

Kuzey Kore'de hafta sonu düzenlenen "Güneş Günü" kutlaması tüm dünya tarafından izlendi. Pyongyang yönetimi için gövde gösterisi niteliği taşıyan gösteriden akıllarda kalan ise Kuzey Kore ordusunun yürüyüş şekli oldu. Dizleri bükmeden bacakları gergin şekilde uzatarak yapılan 'kaz adımı' benzeri yürüyüş binlerce asker tarafından aynı anda hızla gerçekleştirildiğinde ortaya bu ilginç görüntüler ortaya çıktı.