Kuzey Kore: Nükleer Saldırıyla Karşılık Veririz

– Kuzey Kore, kurucu lideri Kim İl-Sung'un doğumunun kutlandığı 15 Nisan 'Güneşin Günü' törenlerinde ilk defa balistik füzelerini gösterdi.



Kore Devlat Başkanı Kim Jong-Un' un da izlediği devlet televizyonundan yayınlanan kutlama törenlerinde ağır vasıtaların üzerlerine yerleştirilmiş balistik füzeler tören alanından geçiş yaptılar. Balistik füzelerin denizaltılardan fırlatılan tipte olduğu belirtildi.



Devlet Başkanı Kim Jong-Un en yakın yardımcılarından Choe Ryong-Hae de devlet televizyonundan yayınlanan konuşmasında "Topyekün bir savaşa, topyekün bir savaşla karşılık vermeye hazırız. Nükleer bir saldırıya, nükleer saldırıyla cevap veririz." diye konuştu.



Geçen hafta ABD deniz kuvvetlerine bağlı bir filo Pasifik'in batısına doğru ilerlerken, Trump da sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'e, Kuzey Kore sorununu çözerlerse, ABD ile yapacakları ticari anlaşmanın çok daha iyi olacağını" söylemiş, tweetlerinde "Kuzey Kore belasını arıyor" diye yazarak "Eğer Çin bu konuda yardım etmeye karar verirse, harika olur. Eğer yardım etmezlerse de, biz sorunu onlar olmadan çözeriz" demişti.



Japon Kyoda Haber Ajansına konuşan bir kaynak ta Japon Deniz Kuvvetlerine bağlı savaş gemilerinin, Kuzey Kore'nin yeni bir nükleer füze denemesine gözdağı vermek amacıyla bölgeye hareket eden USS Carl Vinson uçak gemisine katılmak üzere Doğu Çin Denizi'ne girdiğini duyurmuştu.



Çin Komunist Partisi'nin İngilizce yayımlanan resmi yayın organı Global Times Gazetesi'nin Çarşamba günü yayımlanan başyazısında da Kore Yarımadası'nda yükselen nükleer gerginlik ele alınarak Kuzey Kore, provokasyonlara son vermesi konusunda uyarılmıştı. - Stockholm