Kuzey Kore Nükleer Reaktörünü Yeniden Faaliyete Geçirdi'





Amerikalı uzmanlar elde edilen yeni uydu görüntülere göre Kuzey Kore'nin Yongbyon üssündeki nükleer reaktörünü yeniden faaliyete geçirmiş olabileceğini dile getirdi.



18 Ocak'ta çekilen görüntüleri inceleyen Amerikalı uzmanlar nükleer reaktörün bulunduğu tesisin faaliyete geçtiğine dair emarelerin olduğunu açıkladı.



Yeni görüntülerde tesiste dumanların yükseldiği ve soğutucu depolarından yandaki nehre su akıntısı olduğu tespit edildi.



Görüntüleri inceleyen 38 Kuzey Kore adlı düşünce kuruluşuna göre reaktörün yanındaki nehrin buz kestiğini ancak tesislere yakın olan kısmında erime olduğunu ve dumanların yanı sıra nehre su akıntısının tespit edildiğini aktardı. Yetkili, "Bu işaretler reaktörün büyük bir ihtimalle faaliyete geçtiğini gösteriyor"dedi.



Daha önce raporda söz konusu tesisteki nükleer faaliyetin 2015 yılı sonlarında askıya alındığı belirtilmişti.



Kuzey Kore yaptırımlara rağmen nükleer silah programını aralıklarla sürdürüyor.



Donald Trump hükümetinin Pyongang'a daha sert yaptırımları devreye sokabileceği belirtiliyor.



Auteur: avatar"/>euronews-tr



Tags: Kim Jong-un yeniden Kore Kuzey Kore faaliyete Füze Kuzey nükleer geçirdi reaktörünü Gepost: 28 januari 2017