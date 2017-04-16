Kuzey Kore'nin Son Füze Denemesine Komşularından Tepki





Kuzey Kore'nin son füze denemesi, başarısızlıkla sonuçlanmasına rağmen komşu ülkelerin tepkisini çekti.



Güney Kore Dışişleri Bakanlığı, pazar günü yaptığı açıklamada, Pyongyang'ın balistik füze denemelerinin tüm dünyayı tehdit edecek düzeye çıktığını belirtti.



Seul yönetimi ayrıca, Kuzey Kore'nin nükleer ya da uzun mesafeli füze denemelerine karşı cezalandırıcı hamleleri hayata geçireceklerini ifade etti.



Kuzey Kore'nin en yakın müttefiki Çin de, Pyongyang'ın silah programına sıcak bakmıyor.



Kuzey Kore'yi ziyaret eden Çinli turistlerin bir kısmı krizin Kore Yarımadası'nın dışında kalan ülkeleri ilgilendirmediğini savunurken, bazı turistler tırmanan gerilimden endişe duyuyor:



"Bence korkacak bir şey yok. Bu Korelilerin sorunu, bizimle bir ilgisi yok."



"Yeni füze denemeleri, Ne Kuzey Kore için, ne de Kore Yarımadası, Çin, ABD ve Rusya için iyi bir şey değil."



Amerika Birleşik Devletleri, Kuzey Kore'nin füze denemeleri karşısında "Stratejik sarımız sona erdi" açıklamasını yapmış ve diplomatik çözüm arayışlarının sonuçsuz kaldığını belirtmişti.



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