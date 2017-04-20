Kuzey Kore'nin Nükleer Deneme Tesisinde Voleybol Oynandı
Kore Yarımadası'nda tansiyon yükselirken, Kuzey Kore'nin uydu görüntülerine nükleer deneme tesisinde voleybol oynayanlar yansıdı.
Kore Yarımadası'nda tansiyon yükselirken, Kuzey Kore'nin uydu görüntülerine nükleer deneme tesisinde voleybol oynayanlar yansıdı.
ABD'nin Maryland eyaletindeki Johns Hopkins Üniversitesi'nin Kuzey Kore'yi görüntüleme projesi "38 North"un internet sitesinde yayımlanan uydu görüntülerinde, Pyunggye-ri tesisinin bahçesinde alışılmadık şekilde voleybol oynandığı dikkati çekiyor.
Projenin raporunda, tesisin durumundaki belirsizliğin sürdüğüne işaret edilirken, "Tesiste son yaşananların iki açıklaması olabilir. Altıncı nükleer test hazırlıkları 'beklemeye' alınmış ve personele dinlenmeleri için izin verilmiş olabilir. ya da bir kafaları karıştırmak için tesiste taktiksel mola verilmiş, altıncı nükleer test siyasi avantaj yakalanana kadar askıya alınmış olabilir." ifadeleri kullanıldı.
ABD Savunma Bakanlığı hafta sonu Kuzey Kore'nin Sinpo kenti yakınında füze denemesi yapıldığını, füzenin fırlatıldıktan kısa süre sonra patladığını açıklamıştı.
ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Güney Kore'deki temasları sırasında Kuzey ve Güney arasındaki Askerden Arındırılmış Bölge'ye yaptığı ziyarette, Kuzey Kore liderlerinin yıllar boyunca nükleer girişimleriyle Washington ve Seul yönetimlerinin sabrını sınadığını söylemiş ve "Artık stratejik sabır dönemi bitti." mesajını vermişti.
Kuzey Kore'nin BM Daimi Temsilci Yardımcısı Kim In Ryong, BM'de düzenlediği basın toplantısında, ABD'nin bölgede gerilimi tırmandırdığını savunarak, termonükleer savaşın her an çıkabileceğini söylemişti.